Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati in un'auto incendiata presso un distributore di carburante sulla strada statale 106, nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Le autorità sono intervenute sul posto e stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulla natura del fatto. Non sono stati forniti dettagli sulle identità delle vittime né su eventuali collegamenti con altri episodi. La scena è stata messa sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un’auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Sul posto sta operando la Polizia stradale ma stanno intervenendo anche gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quattro cadaveri ritrovati in un’auto in fiamme nel Cosentino

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