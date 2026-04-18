Scontro tra auto nel Cosentino morti un 18enne e un 46enne nella galleria Fiego

Nella serata di venerdì si è verificato un incidente mortale all’interno della galleria Fiego, situata sulla Statale Silana 107 nel Comune di San Fili, in provincia di Cosenza. Due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, provocando la morte di un giovane di 18 anni e di un uomo di 46 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Tragico incidente nella serata di venerdì all'interno della galleria Fiego sulla Statale Silana 107 nel Comune di San Fili, nel Cosentino. Ci sono due vittime e un ferito.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Milano, scontro tra auto e mezzo Amsa: morto 46enne Scontro tra 4 auto nel Bergamasco, due morti e diversi feritiDue persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Caravaggio, nel Bergamasco, intorno all’ora di pranzo, che ha coinvolto quattro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro tra auto e scooter nel centro abitato: minorenne in codice rosso; Tragedia all’alba a Modena: scontro frontale sulla via Emilia, tre morti e un ferito gravissimo; Scontro tra due auto nel cosentino, due morti e un ferito; Boato nella notte a Mariano Comense, violento scontro tra auto: un ferito in ospedale. Scontro tra auto nel Cosentino, morti un 18enne e un 46enne nella galleria FiegoTragico incidente nella serata di venerdì all'interno della galleria Fiego sulla Statale Silana 107 nel Comune di San Fili, nel Cosentino ... fanpage.it Sarno, scontro tra moto e auto in via San Valentino: perde la vita un 40enneSarno - Un incidente stradale dall’esito fatale si è verificato nella serata di oggi, intorno alle 20:30, lungo via San Valentino, a Sarno. A perdere la vita ... cronachedellacampania.it Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com TRAGEDIA SULLA SS107, DUE MORTI NELLA GALLERIA FIEGO Scontro frontale nella notte sulla Silana Crotonese: vittime due giovani di Marano Marchesato, un ferito https://www.calabriainchieste.it/2026/04/18/tragedia-sulla-statale-107-due-morti-nella-g facebook