Napoli i cadaveri di due donne trovati in un cantiere edile

Due donne sono state trovate senza vita in un cantiere edile situato in viale Italia. I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di corpi senza vita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La scena è stata messa sotto sequestro e sono state avviate le verifiche sui reperti e sulle testimonianze raccolte.

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Sembra essere la pista del duplice omicidio quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di due donne, forse due prostitute probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Le indagini dei militari dell’arma, scattate già stanotte subito dopo il ritrovamento dei corpi, sono coordinate dalla Procura di Nola. Sembrerebbe invece del tutto esclusa l’ipotesi del duplice suicidio. Dopo la segnalazione, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti nel cantiere edile di viale Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Napoli, i cadaveri di due donne trovati in un cantiere edile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Donna trovata morta, il cadavere decapitato: l'orrore alle porte di Firenze Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile Napoli, due donne trovate senza vita in un cantiere edileI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un... Trovati i cadaveri di due donne in struttura abbandonata, sul posto carabinieri e vigili del fuocoDa quanto apprende NapoliToday sarebbero stati trovati i cadaveri di due donne in una struttura abbandonata. Si tratta di una scuola in disuso, oggetto di lavori di ristrutturazione, l'istituto alberg ... napolitoday.it Due donne trovate morte nel cantiere di un edificio in costruzione: interrogato un uomoDue donne trovate morte in un edificio in costruzione in provincia di Napoli. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e ... msn.com #omicididistato - Results on X | Live Posts & Updates x.com Gli goth di Instagram stanno solo diffondendo disinformazione reddit