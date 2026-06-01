Dieci agenti hanno giurato come primi membri della nuova Compagnia Barracellare a Quartucciu. La loro presenza mira a rafforzare la sorveglianza nelle aree isolate verso i Sette Fratelli. Tra i compiti principali, i nuovi agenti si concentreranno sul contrasto a crimini ambientali come il bracconaggio e l’abusivismo edilizio. La loro presenza si inserisce in un piano di sicurezza per queste zone, con l’obiettivo di prevenire e reprimere attività illegali.

? Domande chiave Come cambierà la sicurezza nelle zone isolate verso i Sette Fratelli?. Quali crimini ambientali cercheranno di contrastare i nuovi agenti?. Perché l'attivazione di questo corpo ha richiesto un iter burocratico complesso?. Chi collaborerà direttamente con i barracelli per il controllo del territorio?.? In Breve Presenza di 10 agenti per vigilare su aree rurali e parco Sette Fratelli. Collaborazione operativa con Polizia Locale e Carabinieri di Selargius. Contrasto a incendi, rifiuti e abusivismo nelle zone montane di Quartucciu. Piano di espansione numerica del corpo per copertura territoriale totale. Il giuramento dei primi dieci agenti segna la rinascita della Compagnia Barracellare a Quartucciu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartucciu: giurano i primi 10 agenti della Compagnia Barracellare

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