Giurano i primi 46 nuovi agenti del corpo forestale Schifani | Ci aiuteranno a tutelare l' Isola
Questa mattina, davanti alla bandiera, hanno giurato i primi 46 agenti del corpo forestale della Regione Siciliana, vincitori dell’ultimo concorso. Gli agenti hanno già firmato il contratto di assunzione e inizieranno il servizio a partire da lunedì. Il presidente della regione ha partecipato all’evento, affermando che il loro lavoro sarà fondamentale per la tutela dell’isola.
Hanno giurato questa mattina, davanti alla bandiera, i primi 46 agenti del corpo forestale della Regione Siciliana, vincitori dell'ultimo concorso, che hanno già sottoscritto il contratto di assunzione e saranno in servizio da lunedì. Una mattinata ricca di emozioni al campo ostacoli della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Il Corpo forestale assume: concorso pubblico per 30 nuovi agentiLa Provincia autonoma di Trento apre le candidature per l’assunzione a tempo indeterminato di forestali: domande entro il 13 marzo La Provincia...
Sicilia: giro di boa per la Giunta Schifani, giurano i nuovi assessoriE’ il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali , nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile.