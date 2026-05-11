Tissi | Masia resta alla guida la Compagnia Barracellare cresce

Il comandante Masia è stato confermato alla guida della Compagnia Barracellare, mentre due nuovi membri sono stati inseriti nel corpo. Con questa novità, i controlli nelle aree rurali e nei centri abitati subiranno delle modifiche. La presenza di nuovi rinforzi mira a rafforzare le attività di vigilanza e sicurezza nelle zone di competenza. Le modalità di intervento e le strategie di monitoraggio saranno riviste in base alla nuova composizione del corpo.

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? Punti chiave Chi sono i due nuovi membri che rinforzano il corpo?. Come cambieranno i controlli nelle zone rurali e nei centri?. Quali sono le priorità del comandante per la prossima campagna antincendio?. Come si può presentare domanda per entrare nella compagnia?.? In Breve Nuovi membri Gianni Sulas e Andrea Tronu portano l'organico a 17 componenti.. Controlli mirati contro l'abbandono di rifiuti nelle aree rurali di Tissi.. Piano operativo prevede aumento ore di ronda per la campagna antincendio.. Domande di adesione aperte tramite sito web o uffici comunali di Tissi.. Il Consiglio comunale di Tissi ha confermato Antonello Masia alla guida della Compagnia Barracellare per il prossimo triennio, consolidando la gestione del controllo territoriale tramite l’inserimento di due nuovi componenti nel corpo operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tissi: Masia resta alla guida, la Compagnia Barracellare cresce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ecolight, Camarda resta alla guidaIl Consorzio Ecolight punta sulla continuità e rinnova la fiducia a Walter Camarda (nella foto). Leggi anche: Ternana, Fazio resta alla guida della squadra. E le Fere preparano la “volata finale“