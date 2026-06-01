Quartu muore l’ex sindaco Michele Podda tra le fiamme di un rogo

Notizia in breve

Un ex sindaco è morto nelle fiamme di un incendio scoppiato a Niu Crobu, nel quartese. Le fiamme hanno avvolto l’uomo prima che arrivassero i soccorsi, rendendo impossibile la sua evacuazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle modalità con cui si è sviluppato. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incendio né sulla tempistica dei soccorsi. La zona è stata messa in sicurezza e si stanno raccogliendo testimonianze.