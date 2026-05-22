Un incendio si è sviluppato in un appartamento a Cornaredo, coinvolgendo un uomo di 73 anni. Le fiamme si sono propagato rapidamente all’interno dell’abitazione, rendendo difficile il suo salvataggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo. Al momento, si indaga sulle possibili origini dell’incendio, senza escludere ipotesi accidentali o di altra natura. La situazione dell’uomo rimane critica.

? Punti chiave Come si è propagato il fuoco così velocemente nell'appartamento?. Quali sono le ipotesi dei carabinieri sull'origine del rogo?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco durante i rilievi?. Come stanno evolvendo le condizioni cliniche della donna al Niguarda?.? In Breve Vigili del fuoco di Rho intervengono in via Mazzi 31 per spegnere il rogo.. Ustioni profonde colpiscono il 70% della superficie corporea della settantatreenne.. Carabinieri e polizia locale indagano su corto circuito o distrazioni domestiche.. Nessun altro ferito o coinvolto registrato nello stabile residenziale di Cornaredo.. Una donna di 73 anni è stata trasportata in codice rosso al Niguarda dopo un violento incendio scoppiato ieri mattina intorno alle 10:30 in via Mazzi 31 a Cornaredo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cornaredo, rogo in casa: 73enne tra le fiamme, è in pericolo di vita

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