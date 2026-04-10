Un incendio si è sviluppato in un appartamento di un edificio di tre piani a Tremestieri Etneo, causando danni all'abitazione. Durante le operazioni di spegnimento, è morto un gatto che si trovava all’interno dell’appartamento. Le fiamme hanno distrutto buona parte dell’immobile, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti tra le persone coinvolte.

Un incendio ha devastato un appartamento in uno stabile di tre piani a Tremestieri Etneo, provocando la morte di un gatto rimasto intrappolato tra le fiamme. I Vigili del Fuoco del distaccamento Nord del comando provinciale di Catania sono intervenuti per domare il rogo che ha distrutto materassi e diversi oggetti d’arredo all’interno dell’abitazione. Intervento dei soccorsi e dinamiche del rogo. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate sulla protezione delle unità abitative adiacenti, evitando che il fuoco si propagasse agli altri appartamenti dello stesso edificio. Al momento del sinistro, i proprietari della casa non erano presenti nell’immobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme a Tremestieri: rogo distrugge casa, muore un gatto

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Incendio a Tremestieri Etneo, fiamme in un’abitazioneFiamme nell'appartamento mentre i proprietari si trovavano fuori. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco. catania.liveuniversity.it

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