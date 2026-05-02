Ricerche a tappeto ma ancora nessuna traccia di Tonino | nuove ispezioni nel canale di Recentino

Da mercoledì 29 aprile non si hanno più notizie di Tonino, un uomo di sessant’anni residente a Terni. Le autorità hanno condotto ricerche approfondite nel canale di Recentino, ma finora senza risultati. Le operazioni di ricerca continuano con l’obiettivo di trovare eventuali tracce o indizi utili a ricostruire la vicenda. La famiglia e amici attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

Ancora nessuna traccia di Tonino, il sessantenne di Terni di cui da mercoledì 29 aprile non si hanno più notizie. Le ricerche proseguono. Nella giornata di ieri, primo maggio, i sommozzatori dei vigili del fuoco – arrivati da Roma - sfruttando il fatto di avere un basso livello idrico, hanno.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, l’appello dei familiari per ritrovare Tonino: ancora nessuna novità dalle ricercheAncora nessuna novità dalle ricerche dell’uomo scomparso da mercoledì 29 aprile a Terni in zona strada Santa Filomena. Settantenne scomparso a Cava: ancora nessuna traccia, le ricerche proseguono anche con i droniAncora nessuna traccia di Paolo Di Domenico, l'uomo scomparso a Cava de' Tirreni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pontecorvo, svanisce nel nulla: ricerche a tappeto per un 30enne; Quindicenne scomparso, Wenceslas è tornato a casa: dopo due giorni è finito l'incubo; Pontecorvo, ritrovato il 33enne scomparso: rientra a casa e finisce l’incubo; Scomparso un uomo, ricerche a tappeto. Fuga dopo la laurea, ricerche a tappeto. Si indaga su amicizie e fidanzata. Al setaccio le telecamere della cittàLo cercano in tutta la regione ormai e anche fuori dai confini dell’Emilia-Romagna: ricerche a tappeto e telecamere al setaccio per catturare Andrea Cavallari, evaso giovedì dopo la laurea in Scienze ... ilrestodelcarlino.it 24enne scomparsa nel Senese, ricerche a tappetoPer una giovane scomparsa nella zona di Siena, sono in corso da ieri sera ricerche a tappeto in tutta la provincia. Si tratta di Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d'Arbia. E' sparita da ... rainews.it Ore di forte apprensione sul litorale di Porto Cesareo, dove un kitesurfista di 39 anni, originario di Erchie, risulta disperso in mare dopo un pomeriggio di sport. In volo, per le ricerche, un elicottero dei Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovan - facebook.com facebook Diego Tedeschi scomparso da giorni: ricerche in corso tra Zola Predosa e la Barca x.com