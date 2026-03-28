Le operazioni di ricerca del giovane di 24 anni scomparso nelle vicinanze di Chiastre di Ravarano sono riprese nelle prime ore di oggi, sabato 28 marzo. Le ricerche sono state condotte anche con l’uso di droni per individuare eventuali tracce del ragazzo, scomparso nel tardo pomeriggio di giovedì 26 marzo nella stessa zona. Finora non sono stati trovati elementi che possano indicare il suo ritrovamento.

Sono riprese nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 28 marzo, le ricerche del ragazzo di 24 anni, scomparso nel tardo pomeriggio di giovedì 26 marzo nella zona di Chiastre di Ravarano, nel comune di Calestano. Le ricerche del giovane disperso sono state senza esito anche per la giornata di venerdì 27 marzo. L'auto del giovane, residente in provincia di Parma, è stata ritrovata proprio a Chiastre nel pomeriggio del 26 marzo. Per ora del giovane non c'è nessuna traccia. In tanti lo stanno cercando: i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione monte Orsaro, le unità cinofile Cnas Saer e un'unità cinofila molecolare, proveniente dalla Valle d'Aosta, oltre alla protezione civile - che ha attivato anche la ricerca con i droni - i carabiniri, i vigili del fuoco e la guardia di finanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Chiastre di Ravarano, nessuna traccia del 24enne disperso: ricerche anche con i droni

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Per la giornata di oggi si concludono le ricerche del disperso a Chiastre di Ravarano (PR) senza esiti. Un considerevole numero di ricercatori é presente sul posto dalla sera di giovedì 26 marzo : tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna sta - facebook.com facebook