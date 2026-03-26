Tribute band circo ed eventi di Pasqua per i bambini | guida agli appuntamenti del weekend

Con l’arrivo della Pasqua, si moltiplicano gli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Tra spettacoli di tribute band, esibizioni circensi e vari eventi pensati per i bambini, il fine settimana si presenta ricco di opportunità di svago. Le iniziative si svolgono in diverse location e sono rivolte a un pubblico di tutte le età.

Dalla caccia alle uova al circo, senza però dimenticare l’arte e la cultura, così come i concerti, in particolar modo quelli che saranno tenuti dalle tribute band dei Pink Floyd, Kiss e Iron Maiden Ci avviciniamo alla Pasqua, dunque, abbondano sempre più gli eventi dedicati alle famiglie e ai bambini. Dalla caccia alle uova al circo, senza però dimenticare l’arte e la cultura, così come i concerti, in particolar modo quelli che saranno tenuti dalle tribute band dei Pink Floyd, Kiss e Iron Maiden. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Tribute band, circo ed eventi di Pasqua per i bambini: guida agli appuntamenti del weekend Articoli correlati Cosa fare questo weekend? Guida agli appuntamenti del fine settimanaDagli spettacoli teatrali alle mostre in corso passando per alcuni eventi culturali, tra i quali quelli legati al culto di Sant’Antonio. Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio)