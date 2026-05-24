Seggi ancora semi vuoti a Villaseta più movimento a Monserrato nelle prime ore di voto

Prime differenze sull’affluenza nei seggi periferici dove la giornata elettorale è iniziata con ritmi diversi da quartiere a quartiere. Nella scuola Salvatore Quasimodo di Villaseta le prime ore del mattino sono sono state caratterizzate da una presenza di elettori piuttosto contenuta, con poche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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