Seggi ancora semi vuoti a Villaseta più movimento a Monserrato nelle prime ore di voto
A Villaseta i seggi sono ancora parzialmente aperti con poca affluenza, mentre a Monserrato si registra un maggiore movimento nelle prime ore di voto. Nei primi momenti di apertura, l’affluenza nei seggi periferici varia da zona a zona, con alcune aree che mostrano un incremento di cittadini che si recano alle urne rispetto ad altre. La giornata elettorale inizia senza grandi affollamenti in alcune zone, mentre in altre si osserva un afflusso più consistente.
Prime differenze sull’affluenza nei seggi periferici dove la giornata elettorale è iniziata con ritmi diversi da quartiere a quartiere. Nella scuola Salvatore Quasimodo di Villaseta le prime ore del mattino sono sono state caratterizzate da una presenza di elettori piuttosto contenuta, con poche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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