Il vice presidente degli Stati Uniti ha affermato che, sebbene ci siano stati progressi significativi, l’accordo con l’Iran non è ancora definito. Ha anche dichiarato che è difficile prevedere quando il presidente firmerà il memorandum d’intesa. Vance ha invitato alla cautela, sottolineando che i negoziati sono ancora in corso e non ci sono date certe per una decisione finale.

"È difficile dire esattamente quando o se il presidente Trump firmerà il memorandum d'intesa". Lo ha detto il vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che sta svolgendo un ruolo chiave nei negoziati con l'Iran. "Stiamo discutendo su un paio di punti relativi alla formulazione. Abbiamo fatto molti progressi", ha spiegato Vance sostenendo che gli iraniani stanno negoziando, "almeno finora, in buona fede" e che entrambe le parti vogliono riaprire lo Stretto di Hormuz, ma c'è ancora disaccordo sulle scorte di uranio arricchito dell'Iran. "Speriamo di continuare a fare progressi e che il presidente sia in grado di approvare l'accordo, ma ovviamente questo è ancora da definire", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vance predica cautela sull'Iran: "Progressi importanti ma l'accordo è ancora da definire"

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