quarta repubblica tra russia europa covid e garlasco

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 1° giugno, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 1° giugno 2026. Al centro della puntata, le crescenti tensioni tra Russia ed Europa e un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e le frange più radicali dell’ Islam. A seguire, Quarta Repubblica tornerà con un’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico durante l’ emergenza Covid. In chiusura, spazio al caso Garlasco, con gli ultimi sviluppi dell’indagine a carico di Andrea Sempio. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Felice Manti, Cuno Tarfusser, Giuseppe Novelli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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