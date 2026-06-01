Quarta Repubblica tra Russia-Europa Covid e Garlasco

Da davidemaggio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quarta Repubblica torna questa sera, lunedì 1° giugno, su Rete 4. La puntata si concentrerà su tensioni tra Russia ed Europa, aggiornamenti sulla pandemia di Covid-19 e il caso di Garlasco. Nicola Porro condurrà il programma, che affronta temi di attualità politica ed economica. La trasmissione andrà in onda in prima serata.

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Nicola Porro torna questa sera, lunedì 1° giugno, con un nuovo appuntamento di  Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 1° giugno 2026. Al centro della puntata, le crescenti tensioni tra Russia ed Europa e un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e le frange più radicali dell’ Islam. A seguire,  Quarta Repubblica  tornerà con un’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico durante l’ emergenza Covid. In chiusura, spazio al caso Garlasco, con gli ultimi sviluppi dell’indagine a carico di Andrea Sempio. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Felice Manti, Cuno Tarfusser, Giuseppe Novelli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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