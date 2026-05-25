Quarta Repubblica tra le polemiche della Flotilla l’Islam radicale e il caso Garlasco
Quarta Repubblica torna questa sera su Rete 4 con un nuovo episodio. Tra i temi trattati ci sono le polemiche sulla Flotilla, l’Islam radicale e il caso Garlasco. Il programma, condotto da Nicola Porro, si concentra su questioni di attualità politica ed economica. La trasmissione va in onda in prima serata e affronta le notizie più recenti e rilevanti del panorama nazionale e internazionale.
Nicola Porro torna questa sera, lunedì 25 maggio, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico ed economico della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 25 maggio 2026. Al centro della puntata, lo scontro politico sul caso della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione dei video choc degli attivisti inginocchiati e derisi dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. A seguire, Quarta Repubblica torna con un approfondimento sulle correnti politicamente più radicali dell’Islam. Infine, il caso Garlasco, con documenti esclusivi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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La cittadinanza è un punto di arrivo. Questo criminale è un cittadino italiano ma non ha fatto adesione ai valori della nostra società. #Ruggieri #Modena #quartarepubblica x.com
Il mio intervento a Quarta Repubblica su Rete4 in merito al bando sull’accoglienza migranti nelle famiglie, che ha registrato un flop evidente nonostante l’investimento di ingenti risorse pubbliche. Il video integrale - https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/quart facebook
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