Quarta Repubblica tra le polemiche della Flotilla l’Islam radicale e il caso Garlasco

Notizia in breve

Quarta Repubblica torna questa sera su Rete 4 con un nuovo episodio. Tra i temi trattati ci sono le polemiche sulla Flotilla, l’Islam radicale e il caso Garlasco. Il programma, condotto da Nicola Porro, si concentra su questioni di attualità politica ed economica. La trasmissione va in onda in prima serata e affronta le notizie più recenti e rilevanti del panorama nazionale e internazionale.