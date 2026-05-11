Quarta Repubblica tra attualità Garlasco e Minetti

Dopo i consueti dieci minuti delle 19.30, Nicola Porro riprende il suo appuntamento settimanale con Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento trasmesso da Rete 4. La puntata including discussioni su attualità, il caso di Garlasco e la vicenda di Minetti. Come ogni lunedì, il programma affronta temi di attualità e cronaca, offrendo aggiornamenti e analisi.

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Dopo i consueti 10 Minuti delle 19.30, Nicola Porro torna, come ogni lunedì, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’11 maggio 2026. Al centro della puntata, un’ analisi della stretta attualità politica, con un focus sui paradossi della giustizia attraverso i casi di Garlasco e Nicole Minetti. A seguire, spazio anche a un’ inchiesta sullo spreco di denaro pubblico nel sistema dell’accoglienza dei migranti a Roma. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani, Bartolomeo Romano e Lucetta Scaraffia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarta Repubblica tra attualità, Garlasco e Minetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quarta Repubblica stasera su Rete 4: caso Garlasco, grazia a Nicole Minetti e fondi immigrazione a RomaQuesta sera, lunedì 11 maggio, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro, con... Quarta Repubblica tra referendum sulla giustizia, Epstein e GarlascoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Argomenti più discussi: Quarta Repubblica: Puntata del 4 maggio Video; Video quarta repubblica: guarda gli ultimi video e notizie; Quarta Repubblica stasera su Rete 4: Garlasco e la tragedia di Crans-Montana; Quarta Repubblica. Il racconto dell'inferno di quella notte del fratello di una delle ragazze ferite nella strage di #CransMontana #quartarepubblica x.com Quarta Repubblica stasera 11 maggio: paradossi della giustizia con i casi Garlasco e MinettiNuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro in onda stasera - lunedì 11 maggio - alle 21.30 su Rete 4. La puntata si apre con l’attualità politica e un focus sui pa ... corrieredellumbria.it