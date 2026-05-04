Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 4 maggio 2026

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione, nota per approfondimenti di attualità e politica, torna in televisione con gli ospiti già annunciati. La puntata sarà trasmessa alle ore serali e sarà possibile seguirla anche in diretta streaming. Non sono state pubblicate ancora tutte le anticipazioni sui temi che verranno trattati.

. Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 4 maggio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Stasera si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Si parlerà quindi del caso di Nicole Minetti, tornata al centro dello scontro politico dopo la grazia ricevuta per motivi umanitari legati all’adozione di un bambino malato in Uruguay.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026 Notizie correlate Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 marzo 2026Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 marzo 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 marzo 2026 Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Quarta Repubblica, dall'attentato a Donald Trump alle polemiche sui cortei del 25 aprile: le anticipazioni della puntata; Quarta Repubblica: Puntata del 27 aprile Video; Quarta Repubblica stasera 27 aprile: dall'attentato a Donald Trump alle polemiche dopo i cortei del 25 aprile; Quarta Repubblica. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 4 maggio 2026, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Scopri di più ... tpi.it Quarta Repubblica, dal caso Minetti alle immagini inedite di Jessica Moretti: tutte le anticipazioniEcco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... affaritaliani.it Attentato a Trump, le falle nella sicurezza. Per vedere servizio completo di @laviniaorefici visita @mediasetinfinity #quartarepubblica - facebook.com facebook La madre di un ragazzo vittima nella strage di Crans Montana #quartarepubblica x.com