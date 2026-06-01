Quark Hotel ora l' albergo apre le porte alla città

Notizia in breve

L’albergo Quark Hotel ha aperto le sue porte alla città, offrendo spazi che vanno oltre le tradizionali camere e sale meeting. La struttura, presente a Milano, Roma e Bologna, fa parte del progetto di Aries Grup, che mira a creare ambienti che favoriscono incontri tra persone, quartieri, cultura e attività ricreative. La novità consiste nel proporre luoghi di ospitalità che integrano elementi di socializzazione e tempo libero all’interno delle aree dedicate all’accoglienza.