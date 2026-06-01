Quark Hotel ora l' albergo apre le porte alla città
L’albergo Quark Hotel ha aperto le sue porte alla città, offrendo spazi che vanno oltre le tradizionali camere e sale meeting. La struttura, presente a Milano, Roma e Bologna, fa parte del progetto di Aries Grup, che mira a creare ambienti che favoriscono incontri tra persone, quartieri, cultura e attività ricreative. La novità consiste nel proporre luoghi di ospitalità che integrano elementi di socializzazione e tempo libero all’interno delle aree dedicate all’accoglienza.
Quark Hotel, dove meeting, gaming ed esperienze immersive si incontrano Entrando al Quark Hotel si ha l’impressione di trovarsi davanti a una creatura in mutazione. Nato come una delle grandi macchine milanesi dedicate agli eventi e ai congressi - qualcuno lo ricorderà come sede del calciomercato fino al 2010 - oggi sta cercando un’altra identità. La chiamano «Quark 2.0» ed è progetto sviluppato in collaborazione con EvaStomper Studio, che introduce una nuova concezione degli spazi dedicati a eventi, business e hospitality. Non una ristrutturazione nel senso tradizionale del termine, piuttosto un laboratorio di ospitalità contemporanea. Sale... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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