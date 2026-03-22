Bergamo 2026 | l’ateneo apre le porte alla città

Il 20 marzo 2026 l’Università degli Studi di Bergamo organizza un evento nelle Officine UniBg di Città Alta, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. Durante l’iniziativa, gli spazi dell’ateneo saranno aperti al pubblico e diventano un punto di incontro tra studenti, docenti e cittadini. L’evento si svolge nel centro storico della città, offrendo occasioni di confronto e scambio.

Il pomeriggio del 20 marzo 2026 vedrà l’Università degli Studi di Bergamo aprire le sue porte nella Città Alta, trasformando gli spazi delle Officine UniBg lungo la Corsarola in un hub di dialogo tra accademia e società. Questa iniziativa, parte della Giornata Nazionale delle Università Università Svelate 2026, mira a smontare i muri che separano la ricerca dal tessuto produttivo lombardo. Non si tratta di una semplice apertura dei cancelli, ma di un processo attivo di co-costruzione dove il sapere accademico diventa leva per lo sviluppo economico e culturale del territorio bergamasco. Dalla Corsarola al cuore dell’economia locale. L’evento si svolge in uno scenario fisico ben definito: le nuove Officine UniBg, appena inaugurate lungo la Corsarola nella Città Alta, fungono da palcoscenico per un dibattito trasversale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo 2026: l’ateneo apre le porte alla città Articoli correlati Leggi anche: Tre studiosi rileggono il messaggio francescano: Bergamo apre le porte alla riscoperta del Cantico delle Creature Notte del liceo classico: l’Empedocle apre le porte alla città e ospita l'attore Paolo MacedonioIl 27 marzo studenti, docenti e ospiti protagonisti della dodicesima edizione dell’iniziativa nazionale dedicata alla cultura umanistica Anche il... Altri aggiornamenti su Bergamo 2026 l'ateneo apre le porte... Temi più discussi: Università e territorio: un futuro da costruire insieme; Cus e Beach Volley Bergamo trionfo sulla neve; Tra ventagli e kimono l’anima della danza Zashiki - Fondazione Polli Stoppani - eventi; Dottorato honoris causa a Mattarella all'Università di Salamanca. Università e territorio: un futuro da costruire insiemeBergamo. Un pomeriggio di dialogo tra università, istituzioni, imprese e realtà culturali per riflettere sulle trasformazioni della società contemporanea e sul ruolo della conoscenza nello sviluppo de ... bergamonews.it Università svelate 2026. Per celebrare il legame tra Ateneo e territorioGrande successo per l’iniziativa nel segno della ricchezza del patrimonio culturale aperto alla città. A cui La Pisaniana dedica una puntata speciale. lanazione.it A Bergamo per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia da Covid-19 e per mostrare ancora una volta la nostra personale vicinanza e quella di Fratelli d'Italia ai familiari delle vittime. In Commissione Covid andremo fino in fondo per la facebook A Bergamo un gelato è nato da una minestra (e oggi è famoso in tutto il mondo) - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com