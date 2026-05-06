Klab il luogo per le nuove generazioni apre le porte alla città

A Piacenza, in via Spolverini 24, è stato inaugurato KLab, uno spazio dedicato alle giovani generazioni. La struttura, creata dalla Cooperativa Sociale Kairos, combina funzioni educative e artistiche, offrendo un ambiente in cui si sviluppano relazioni, ascolto e cura. L’obiettivo è favorire l’apprendimento di nuovi linguaggi e favorire l’inclusione tra i partecipanti.

Uno spazio educativo e artistico dove si creano relazioni, ascolto e cura. KLab, è un luogo creato e pensato dalla Cooperativa Sociale Kairos per crescere insieme e imparare nuovi linguaggi: si trova a Piacenza, in via Spolverini 24. Accanto al servizio educativo dove i ragazzi possono trovare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities Notizie correlate Ladispoli, il cineteatro Massimo Freccia apre le porte alla cittàLadispoli, 30 marzo 2026 – Dopo anni di attesa, il cine teatro Massimo Freccia è pronto ad aprire le porte alla città. Bergamo 2026: l’ateneo apre le porte alla cittàIl pomeriggio del 20 marzo 2026 vedrà l’Università degli Studi di Bergamo aprire le sue porte nella Città Alta, trasformando gli spazi delle Officine...