Quando pagano l' Assegno unico a giugno 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Da feedpress.me 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inps ha stabilito il calendario degli accrediti dell’Assegno unico universale per giugno 2026. Il pagamento sarà effettuato anche in quel mese, senza specificare date precise.

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Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a giugno 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. Calendario dei pagamenti di giugno 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato il giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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