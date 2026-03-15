Quando pagano l' Assegno unico a marzo 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

A marzo 2026, l'Inps effettuerà i pagamenti dell'Assegno unico universale, che viene riconosciuto alle famiglie con figli a carico. Le date di accredito sono state pubblicate nel calendario ufficiale e prevedono un pagamento mensile calcolato in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). La somma viene distribuita regolarmente ogni mese secondo le scadenze stabilite dall'ente.

Quando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti marzo 2026 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di marzo 2026 Nel mese di gennaio 2026, il pagamento dell’assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 19 e il 20 marzo. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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