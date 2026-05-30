L'Inps ha annunciato che l'Assegno Unico Universale sarà pagato anche a giugno 2026, seguendo il calendario stabilito. Le date di accredito sono confermate e non subiranno variazioni rispetto agli anni precedenti. I pagamenti sono previsti in specifici giorni del mese, come indicato dall'ente previdenziale. Nessuna modifica è stata comunicata rispetto alle scadenze abituali, garantendo così il versamento a tutti i beneficiari.

Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a giugno 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. Calendario dei pagamenti di giugno 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato il giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Pagamenti Assegno Unico Febbraio 2026: Ecco le DATE UFFICIALI e gli AUMENTI INPS

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