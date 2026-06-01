La semifinale di doppio misto al Roland Garros si disputa oggi, con Errani e Vavassori in campo contro una coppia italiana. L’incontro è programmato per le 14:00 e sarà trasmesso in diretta su canali sportivi e piattaforme streaming. I due giocatori cercano di confermare il titolo vinto lo scorso anno, affrontando avversari di rilievo. La partita si svolge sul campo centrale del torneo francese.

Prosegue la difesa del titolo vinto lo scorso anno nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis da parte della coppia azzurra composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati della prima testa di serie: nel penultimo atto gli italiani affronteranno i vincenti del match tra KrawczykSkupski, coppia numero 4 del seeding, e SiegemundRoger-Vasselin, che si sfideranno domani. Al momento si sa solamente che il match delle semifinali di doppio misto che vedrà protagonista la coppia italiana si giocherà mercoledì 3 giugno: il campo e l’ora della sfida verranno resi noti nel pomeriggio di domani. In caso di successo, poi, per gli azzurri la finale si giocherebbe già giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quando la semifinale di Errani/Vavassori al Roland Garros: orario, avversari, tv, streaming

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