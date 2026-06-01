Durante i lavori di restauro, il primo gradone della Maratona è stato rimosso, rivelando le sue strutture originali. Le immagini catturate mostrano le fasi di intervento e i dettagli dell’antico edificio, testimonianza di decenni di eventi sportivi e momenti di passione. Le fotografie raccolgono anche ricordi di vittorie, sconfitte e trasferte, raccontando la storia di un impianto che ha segnato generazioni di tifosi.

Casentino, arrestato pusher con cocaina e sostanze dopanti. Gli investigatori: «Preparava le Olimpiadi del fai-da-te» Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla Dal primo morso della pinza meccanica agli applausi dei tifosi: il Comunale entra nella sua nuova era senza dimenticare la storia scritta sui gradoni della Maratona Certe fotografie non raccontano soltanto un cantiere. Raccontano una storia. Quella di una Maratona che per decenni ha visto esultanze, delusioni, trasferte mancate e sogni di gloria. Da oggi qualcosa cambia: i vecchi gradoni lasciano spazio al nuovo stadio, ma il cuore amaranto resta sempre lì. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quando la Maratona ha ceduto il primo gradone: emozioni, ricordi e futuro amaranto

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