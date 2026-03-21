Andy Diaz in estasi | Il secondo oro è meglio del primo ha ceduto un po’ la gamba Voglio il record del mondo!
Andy Diaz ha vinto il titolo di Campione del Mondo Indoor di salto triplo, confermando il successo dello scorso anno a Nanchino. Dopo la gara, l’atleta ha dichiarato di essere in estasi, affermando che il secondo oro vale più del primo anche a causa di un leggero cedimento alla gamba. Ha inoltre espresso il desiderio di stabilire il record del mondo.
Andy Diaz si è laureato Campione del Mondo Indoor di salto triplo, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Nanchino. Il fuoriclasse di origini cubane è riuscito a imporsi sulla pedana di Torun (Polonia) con la misura di 17.47 metri piazzati al primo tentativo e tramortendo l’intera concorrenza dall’alto della sua classe cristallina. Andy Diaz ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Siamo un’Italia vincente e l’azzurro mi porta fortuna. Il secondo oro è meglio del primo, non era facile confermare il titolo ma ce l’ho fatta. Due settimane fa con il mio coach pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all’aperto “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL RISULTATI DEL MATTINO 21.
Leggi anche: PIRATA DEI CARAIBI! Andy Diaz si conferma campione del mondo: oro con una misura di lusso!