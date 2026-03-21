Andy Diaz ha vinto il titolo di Campione del Mondo Indoor di salto triplo, confermando il successo dello scorso anno a Nanchino. Dopo la gara, l’atleta ha dichiarato di essere in estasi, affermando che il secondo oro vale più del primo anche a causa di un leggero cedimento alla gamba. Ha inoltre espresso il desiderio di stabilire il record del mondo.

Andy Diaz si è laureato Campione del Mondo Indoor di salto triplo, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Nanchino. Il fuoriclasse di origini cubane è riuscito a imporsi sulla pedana di Torun (Polonia) con la misura di 17.47 metri piazzati al primo tentativo e tramortendo l’intera concorrenza dall’alto della sua classe cristallina. Andy Diaz ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Siamo un’Italia vincente e l’azzurro mi porta fortuna. Il secondo oro è meglio del primo, non era facile confermare il titolo ma ce l’ho fatta. Due settimane fa con il mio coach pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all’aperto “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Diaz in estasi: “Il secondo oro è meglio del primo, ha ceduto un po’ la gamba. Voglio il record del mondo!”

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