Dopo il Met Gala 2026, Hailey Bieber e Kendall Jenner sono tornate a farsi notare con look particolarmente elaborati e scenografici. Le due modelle sono state viste in diverse occasioni pubbliche indossando abiti che richiamano gli eccessi e l’estetica del grande evento. Le loro scelte di stile continuano a suscitare attenzione sui social e tra gli esperti di moda, dimostrando come l’immaginario del gala si rifletta ancora nelle settimane successive alla manifestazione.

È risaputo: il Met Gala non finisce mai sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art. Non semplicemente perché dello spettacolo offerto se ne continuerà a parlare per giorni, mesi, anni, ma perché sono le stesse star a continuare a cavalcarne la scia del glamour. Se il red carpet regolato dal dress code Fashion is Art ha incantato il mondo a suon di sculture in tessuto e riferimenti museali, sono infatti stati gli after-party a rimescolare le tendenze di stagione. Protagoniste indiscusse della nottata, ancora una volta, le It Girl per eccellenza, due amiche del cuore unite da una naturale inclinazione per lo stile: stiamo chiaramente parlando di Hailey Bieber e Kendall Jenner, che persino impegnandosi non sanno passare inosservate.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Hailey Bieber e Kendall Jenner, lo spettacolo continua: i look scenografici dopo il Met Gala 2026

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