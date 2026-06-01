Quando gioca Cobolli i quarti al Roland Garros? Programma avversario tv

Cobolli giocherà i quarti di finale a Roland Garros nella seconda giornata dedicata a questa fase del torneo. La partita si svolgerà domani, con l'avversario ancora da definire. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva, ma l’orario preciso non è stato ancora comunicato. La partita segue la vittoria odierna di Cobolli, che ha superato il turno precedente. La programmazione per questa fase del torneo prevede più incontri nelle stesse ore, con differenze di orario tra i vari match.

Dopo la vittoria odierna, tornerà in campo nella seconda giornata dedicata ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis, quelli della parte alta del main draw, il numero 10 del seeding, l’italiano Flavio Cobolli, che affronterà il vincente del match tra il canadese Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, ed il cileno Alejandro Tabilo. Finora si sa soltanto che l’incontro dei quarti di finale in cui giocherà l’italiano andrà in scena mercoledì 3 giugno, sul Court Philippe Chatrier: l’ordine di gioco verrà rilasciato nel pomeriggio di domani, ma i match maschili dovrebbero disputarsi dopo i singolari femminili, dato che poi le donne avranno un giorno in meno di riposo, con le semifinali previste giovedì (venerdì per gli uomini). 🔗 Leggi su Oasport.it

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