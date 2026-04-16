Quando gioca Musetti i quarti a Barcellona? Avversario programma orario tv

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale al torneo ATP 500 di Barcellona. L'italiano giocherà contro il vincente tra Arthur Fils e Brandon Nakashima. La partita si terrà nei prossimi giorni, ma ancora non è stato annunciato l’orario preciso né la programmazione televisiva. Il torneo si svolge sulla terra battuta e vede in corso diversi incontri tra i migliori giocatori del circuito.

Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e affronterà il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima. Dopo aver regolato lo spagnolo Landaluce e il transalpino Moutet, il tennista italiano tornerà in campo venerdì 17 aprile per cercare di fare ancora più strada sulla terra rossa catalana. L’appuntamento sarà per il pomeriggio: terzo incontro a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.00. Ad aprire il programma di giornata sulla Pista Rafa Nadal sarà il match tra il serbo Medjedovic e il portoghese Borges, poi toccherà al confronto tra il ceco Mach e il russo Rublev, a seguire ci sarà appunto spazio per il nostro portacolori.🔗 Leggi su Oasport.it

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