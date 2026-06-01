Il pomeriggio di Rai1 sta per cambiare veste. Con l’arrivo del caldo e la voglia di mare che inizia a farsi sentire, per milioni di telespettatori italiani si avvicina il momento dei saluti ai programmi che hanno fatto loro compagnia durante il lungo inverno. Tra i punti interrogativi più frequenti di questi giorni ce n’è uno in particolare che riguarda lo show condotto da Caterina Balivo: quando finisce La volta buona 2026? La risposta è ormai ufficiale e, come accade ogni anno, segna l’inizio della transizione della rete ammiraglia verso il palinsesto estivo. Il traguardo di Caterina Balivo: la data dell’ultima puntata. Il fortunato talk show pomeridiano guidato da Caterina Balivo si appresta a chiudere i battenti di questa intensa stagione calcando la passerella finale proprio alla fine di giugno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Sanremo 2026, parla Arisa - La volta buona 27/01/2026

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Quindi... quando finisce la corsa agli armamenti degli Album Bomb? reddit