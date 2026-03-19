Sci di fondo la stagione finisce a Lake Placid Mai un’americana ha vinto negli Usa Sarà la volta buona?

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 2025-26 di sci di fondo si conclude a Lake Placid, negli Stati Uniti, dove nessuna atleta americana ha mai vinto prima. La competizione si avvia alla sua ultima tappa e si attende se questa sarà la volta buona per una vittoria di un’atleta del paese ospitante. La gara rappresenta l’ultimo appuntamento del circuito e si svolge su piste conosciute e apprezzate dagli appassionati.

La stagione 2025-26 della Coppa del Mondo di sci di fondo approda alla propria tappa finale. Il fine settimana del 20-22 marzo vedrà le atlete impegnate sulle nevi di Lake Placid, dove non si gareggia dal lontano 1980, ovverosia da quelli che furono i Giochi olimpici della sovietica Raisa Smetanina e della tedesca dell’Est Barbara Petzold. In questo atto conclusivo, le competizioni in programma sono tre. Si comincia venerdì con una 10 km con partenza a intervalli a tecnica classica, si continua sabato con una Sprint a tecnica libera e si giunge alla conclusione domenica con una 20 km mass start, sempre a skating. Chissà che nei prossimi giorni non si possa verificare un evento senza precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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