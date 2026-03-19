Sci di fondo la stagione finisce a Lake Placid Mai un’americana ha vinto negli Usa Sarà la volta buona?

La stagione 2025-26 di sci di fondo si conclude a Lake Placid, negli Stati Uniti, dove nessuna atleta americana ha mai vinto prima. La competizione si avvia alla sua ultima tappa e si attende se questa sarà la volta buona per una vittoria di un’atleta del paese ospitante. La gara rappresenta l’ultimo appuntamento del circuito e si svolge su piste conosciute e apprezzate dagli appassionati.

La stagione 2025-26 della Coppa del Mondo di sci di fondo approda alla propria tappa finale. Il fine settimana del 20-22 marzo vedrà le atlete impegnate sulle nevi di Lake Placid, dove non si gareggia dal lontano 1980, ovverosia da quelli che furono i Giochi olimpici della sovietica Raisa Smetanina e della tedesca dell’Est Barbara Petzold. In questo atto conclusivo, le competizioni in programma sono tre. Si comincia venerdì con una 10 km con partenza a intervalli a tecnica classica, si continua sabato con una Sprint a tecnica libera e si giunge alla conclusione domenica con una 20 km mass start, sempre a skating. Chissà che nei prossimi giorni non si possa verificare un evento senza precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, la stagione finisce a Lake Placid. Mai un’americana ha vinto negli Usa. Sarà la volta buona? Articoli correlati Sci di fondo Coppa del Mondo Lake Placid: ultima tappa in carriera per Pellegrino. Otto azzurri negli USA dal 20 al 22 marzoIl campione valdostano guida la spedizione italiana che comprende anche Carollo, Barp e Graz, medagliati di bronzo nella staffetta a Milano-Cortina... Leggi anche: Sci di fondo, la Coppa del Mondo si chiude a Lake Placid. Si torna per la prima volta dal 1980 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sci di fondo la stagione finisce a Lake... Temi più discussi: Risultati Skiathlon 10 + 10 km uomini - Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Amundsen balza in testa alla graduatoria distance; Da venerdì i tricolori under 14 a Passo Cereda: ecco i convocati; L'imbattibile Klaebo cade e si deve arrendere. Sci di fondo, la stagione finisce a Lake Placid. Mai un’americana ha vinto negli Usa. Sarà la volta buona?La stagione 2025-26 della Coppa del Mondo di sci di fondo approda alla propria tappa finale. Il fine settimana del 20-22 marzo vedrà le atlete impegnate sulle nevi di Lake Placid, dove non si gareggia ... oasport.it Sci di fondo, finale inedito per la Coppa del Mondo: non succedeva dal 1980La Coppa del Mondo di sci di fondo sta per volgere al termine. E c'è una grande novità per l'ultima tappa: non si verificava da quasi 50 anni ... sportface.it Bimbi in gara con sci di cartone, curling con pentole e scope, slittino e pattinaggio. Sfilata e medaglia della sindaca - facebook.com facebook