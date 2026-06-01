Quando apre il nuovo IperTosano alle porte di Milano e per 10 giorni c' è uno sconto sulla spesa

Il nuovo supermercato IperTosano nei pressi di Milano aprirà giovedì 11 giugno nel centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Per i primi dieci giorni sarà attivo uno sconto sulla spesa.

La data è ufficiale: il nuovo supermercato IperTosano all'interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone aprirà giovedì 11 giugno. A comunicare il taglio del nastro è stata la stessa azienda che ha anche annunciato dieci giorni di sconti sulla spesa in occasione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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