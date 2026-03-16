Lavanderia e sartoria al prezzo di uno | in città apre le porte il nuovo negozio

Da sabato scorso, a Cervia è aperto un nuovo negozio in viale Giuseppe di Vittorio 18. Si chiama “Bianco by Ferri” e offre servizi di lavanderia e sartoria, combinandoli in un’unica attività. Oltre alle operazioni di lavaggio e stiratura, il negozio si occupa anche di lavorazioni di calzoleria. La nuova attività mira a rispondere alle esigenze dei clienti locali.

Il negozio, oltre al lavaggio e alla stiratura dei capi, offre anche servizi di calzoleria e interventi sartoriali su misura Dallo scorso sabato, la città di Cervia può contare su una nuova attività imprenditoriale. In viale Giuseppe di Vittorio 18 infatti si sono aperte le porte di “Bianco by Ferri”, un nuovo punto vendita che, ai tradizionali servizi di lavaggio e stiratura unisce anche lavorazioni di calzoleria e interventi sartoriali su misura. “Il nome ‘Bianco by Ferri’ nasce dall’unione dei cognomi dei fondatori – si legge in una nota –. Bianco, diminutivo di Bianconcini, e Ferri, cognome di Alessia, collaboratrice di Andrea. Una scelta che sottolinea il carattere familiare e collaborativo dell’attività, fondata sulla condivisione di competenze e valori”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Dal mercato ambulante al punto vendita: apre le porte un nuovo negozio di frutta e verduraIn aggiunta alle giornate di mercato, il negozio offrirà un punto di riferimento per il commercio di prossimità con una selezione di frutta e verdura...

Aggiornamenti e notizie su Lavanderia e sartoria al prezzo di uno...

Argomenti discussi: Maternità e lavoro, quando un’azienda ti sostiene.

Inaugurata a Cervia Bianco by Ferri: lavanderia, sartoria e calzoleria in un unico spazioÈ stata inaugurata sabato 14 marzo a Cervia la nuova attività Bianco by Ferri, lavanderia, sartoria e calzoleria situata in viale Giuseppe di Vittorio ... ravennanotizie.it

Inaugurata a Cervia la nuova lavanderia, sartoria e calzoleria Bianco by FerriLa nuova attività unisce ai tradizionali servizi di lavaggio e stiratura anche lavorazioni di calzoleria e interventi sartoriali su misura ... ravenna24ore.it