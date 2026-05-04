Apre il nuovo Conad | 10% di sconto su tutta la spesa fino al 19 maggio

Mercoledì 6 maggio alle 9 apre ufficialmente un nuovo supermercato sulla Provinciale 79, civico 63, a Preseglie. Il negozio, che sostituisce il precedente a insegna Maxi chiuso dopo una promozione, è stato completamente rinnovato. Fino al 19 maggio, sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% su tutta la spesa. La riapertura segna il ritorno di un punto vendita nella zona, gestito dalla catena Conad.

Preseglie avrà di nuovo il suo supermercato sulla Provinciale. Mercoledì 6 maggio, alle 9, apre ufficialmente il Conad sulla Sp79, civico 63: un punto vendita completamente rinnovato che prende il posto del vecchio negozio a insegna Maxi, cha aveva chiuso i battenti dopo una promozione di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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