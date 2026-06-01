In via Toscanini a Qualiano si è verificato un ristagno d’acqua sulla strada a causa di una fogna otturata. È stato necessario intervenire con un lavoro di spurgo per ripristinare il deflusso e garantire la sicurezza della carreggiata. L’intervento ha causato disagi nella giornata di oggi, con l’acqua che si è accumulata sulla strada prima dell’intervento di ripristino.

Intervento di spurgo per ripristinare il deflusso e la sicurezza della carreggiata. Disagi nella giornata di oggi in via Toscanini a Qualiano, dove si è verificato un ristagno d’acqua sulla carreggiata a causa dell’otturazione della rete fognaria. La situazione ha provocato accumulo di acqua lungo il tratto stradale, creando difficoltà alla circolazione e potenziali rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Sul posto è stato effettuato un intervento di spurgo per liberare la condotta e ripristinare il corretto deflusso delle acque; tuttavia, si segnala anche la presenza di un avvallamento della sede stradale in cui l’acqua continua a fuoriuscire e ristagnare nonostante le operazioni effettuate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, fogna otturata in via Toscanini: acqua sulla strada e intervento di spurgo

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