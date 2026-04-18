Acqua di nuovo potabile nel Pescarese dopo maxi intervento sulla rete idrica

Dopo un intervento di riparazione sulla condotta principale e le analisi della Asl, l’acqua è tornata a essere potabile nella maggior parte del territorio provinciale. La rete idrica nel Pescarese sta tornando lentamente alla normalità, anche se alcune zone continuano a segnalare limitazioni. La riparazione ha coinvolto la rete principale, mentre le analisi hanno confermato il ripristino della qualità dell’acqua.

Pescara - Dopo i lavori sulla condotta principale e le analisi effettuate dalla Asl, ripristinata la potabilità in gran parte del territorio provinciale con alcune limitazioni locali ancora attive Torna progressivamente alla normalità la situazione legata alla rete idrica nel territorio pescarese. A seguito degli interventi tecnici sulla condotta e delle verifiche sanitarie, l’acqua è nuovamente potabile in diversi comuni della provincia, tra cui Pescara, Montesilvano, Cepagatti e Città Sant’Angelo, mentre persistono alcune limitazioni nel territorio di Spoltore. A comunicarlo è la Asl di Pescara, che attraverso una nota diffusa sui propri...🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Acqua di nuovo potabile nel Pescarese dopo maxi intervento sulla rete idrica Notizie correlate Domenica senza acqua o con forti disagi, maxi-lavori sulla rete idrica tra impianti e condotte: le zone interessateSi entra nella fase operativa degli interventi straordinari sulla rete idrica: domenica 12 aprile saranno eseguite manutenzioni simultanee su... Preganziol, interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile per lavori alla rete idricaMercoledì 18 febbraio 2026, il territorio del Comune di Preganziol sarà interessato da possibili interruzioni o riduzioni della pressione dell’acqua... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Asl: Risultati sull'acqua entro 48 ore, fino a nuova comunicazione vietato l'uso per fini alimentari; Acqua di nuovo potabile a Chieti: revocato il divieto quasi ovunque, restano alcune zone sotto osservazione; Acqua di nuovo potabile a Vasto e San Salvo Marina: revocato il divieto dopo l’emergenza; Acqua di nuovo potabile ovunque tranne che a Spoltore, Attualità Pescara. Acqua di nuovo potabile nel Pescarese dopo maxi intervento sulla rete idricaCronaca Pescara - 18/04/2026 11:50 - Dopo i lavori sulla condotta principale e le analisi effettuate dalla Asl, ripristinata la potabilità in gran parte del territorio provinciale ... abruzzo24ore.tv Acqua di nuovo potabile ovunque tranne che a SpoltoreLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it La flotta J24 Puglia torna in acqua e guarda a Molfetta come centro nevralgico della stagione. Sabato 18 e domenica 19 aprile, lo specchio d'acqua di Bari Santo Spirito ospiterà la... Leggi l'articolo - facebook.com facebook L’Italia ha un problema con l’acqua. Con l’acqua potabile, quella più preziosa di tutte. Siamo il secondo Paese in Unione europea per prelievo pro capite, eppure molti comuni hanno sperimentato negli ultimi anni gravi interruzioni del servizio e pesanti razio x.com