Due giorni senza acqua per un intervento straordinario sulla condotta le raccomandazioni di Aca | Seguite solo le comunicazioni ufficiali

Per due giorni, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta a causa di un intervento straordinario sulla condotta. Aca spa ha diffuso una comunicazione ufficiale con istruzioni da seguire, in aggiunta alle indicazioni già fornite dai Comuni. La sospensione interesserà Chieti, Pescara e altri comuni dell’area. Le autorità raccomandano di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali per evitare disguidi o malintesi.

Una comunicazione ufficiale di Aca spa fornisce, oltre alle indicazioni già diffuse dai Comuni, le informazioni utili per affrontare una due giorni difficile per Chieti, Pescara e diversi altri comuni. Lunedì 13 e martedì 14 aprile, infatti, sono in programma una serie di interventi tecnici sulla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Niente acqua per due giorni, anche le sedi dell'università d'Annunzio restano chiuse durante l'intervento dell'AcaAnche l'università resterà chiusa nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 aprile, quando sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in diverse...

Geal: “Seguite solo le indicazioni ufficiali sul sito“"Il dipendente ha agito senza ricevere alcuna istruzione ufficiale da parte dell’azienda".

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Temi più discussi: Più di 24 ore senza acqua a Chieti: chiudono scuole, università e impianti sportivi, tutte le disposizioni del Comune; Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprile; Tor Bella Monaca, da cinque giorni decine di famiglie senz'acqua: guasto alle pompe nelle case popolari; Guasto all’acquedotto: senza acqua alcune località di Alpago e Tambre.

Pescara senza acqua il 13 e il 14 aprile: scuole, mercati e musei chiusi per due giorniA Pescara, il sindaco Carlo Masci ha emesso un'ordinanza che impone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi per l'infanzia, dei musei, dei mercati coperti, del mer ... it.blastingnews.com

Macrolotto 2 senza acqua. Protesta delle aziende: Avvisi inviati da giorniIeri c’è stata l’interruzione del servizio e i disagi sono stati innumerevoli. Publiacqua spiega come registrarsi sul sito per ricevere un sms o telefonata . lanazione.it

Il dolore, la vita di tutti i giorni pensando agli altri due figli, la chiusura del processo sulle cause che hanno portato alla morte del suo piccolo per mettere un punto sulla vicenda, sempre con Domenico nel cuore. Parla Patrizia Mercolino, mamma del bimbo di d - facebook.com facebook

La Russia ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni in Ucraina per la Pasqua ortodossa x.com