Il 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, alcuni supermercati in Italia saranno aperti con orari ridotti. Le catene coinvolte includono grandi marchi nazionali e locali, con aperture che variano da negozio a negozio. La maggior parte dei punti vendita osserverà orari più brevi rispetto al normale, con alcuni che resteranno chiusi. È consigliabile verificare gli orari specifici presso i singoli supermercati prima di pianificare acquisti.

Vigilia di scampagnate e gite fuori porta e c’è chi comincia a chiedersi cosa manca dalla lista della spesa. Anche per la Festa della Repubblica saranno in tanti gli italiani alla ricerca di un supermercato aperto per comprare le ultime cose necessarie per le grigliate o i pranzi a casa. Il 2 giugno diverse catene della grande distribuzione hanno deciso di mantenere aperti i punti vendita, nella maggior parte dei casi con orari regolari o simili alle aperture domenicali. I supermercati aperti il 2 giugno Sono infatti numerose le insegne più note che hanno deciso di mantenere un servizio ordinario, anche se, come per ogni festività, per la festa del 2 giugno le possibilità di trovare le saracinesche alzate saranno maggiori nelle grandi città e negli iper e supermercati, con differenze che possono variare da comune a comune. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Quali supemercati sono aperti martedì 2 giugno 2026 per la Festa della Repubblica, i punti vendita e gli orari

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Festa del 2 giugno 2026, quali sono i supermercati aperti in Italia?Il 2 giugno 2026, molte catene di supermercati e centri commerciali in Italia saranno aperti.

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#2giugno, Festa della Repubblica. Quali supermercati saranno aperti? E quali no? ? x.com

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