Negli ultimi 21 giorni, circa 70 navi sono passate attraverso lo stretto di Hormuz sotto il comando degli Stati Uniti. La notizia, riportata dal New York Times, indica un aumento delle attività navali nella zona. L’area è nota per le tensioni tra diversi Paesi e il traffico di petrolio. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle identità delle navi o sui motivi dei passaggi, né sono state segnalate interruzioni o incidenti.

Secondo il New York Times in tre settimane gli Stati Uniti hanno guidato il passaggio di circa 70 navi, una piccola parte di quelle che transitavano prima della guerra Funzionari statunitensi rimasti anonimi hanno detto al New York Times che nelle ultime tre settimane le forze armate statunitensi hanno guidato a distanza il passaggio di circa 70 navi nello stretto di Hormuz. È un flusso molto inferiore rispetto a prima della guerra, quando dallo stretto passavano tra le 130 e le 40 navi al giorno, che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto: la situazione è quindi ancora molto precaria, con gravi conseguenze per il mercato globale dell’energia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Qualcosa si muove nello stretto di Hormuz

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PAURA per la chiusura dello STRETTO DI HORMUZ

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