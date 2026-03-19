Sei Paesi, tra cui Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone, hanno annunciato di essere pronti a garantire la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz. La dichiarazione arriva in seguito a incontri tra i rappresentanti di queste nazioni, che hanno sottolineato il loro impegno nel mantenere la sicurezza delle rotte marittime nella regione. Nessuna ulteriore informazione sulle modalità di intervento è stata fornita.

Sei Paesi – Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone – hanno dichiarato oggi la loro disponibilità a contribuire a un piano volto a garantire la navigazione commerciale attraverso il strategico Stretto di Hormuz, parzialmente chiuso dall’Iran in risposta agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele. Lo si legge in un comunicato diffuso da Downing Street, in cui i sei paesi condannano con forza anche gli attacchi attribuiti a Teheran. Di seguito il testo integrale: Condanniamo con la massima fermezza i recenti attacchi condotti dall’Iran contro navi commerciali disarmate nel Golfo, nonché quelli rivolti a infrastrutture civili, incluse le installazioni petrolifere e del gas, e la chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si dichiarano pronti a garantire la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz

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