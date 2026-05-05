Nello stretto di Hormuz si avvicina la ripresa di una guerra totale

Nello stretto di Hormuz si avvicina il rischio di un nuovo conflitto. Dopo un mese di cessate il fuoco, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro alcune imbarcazioni iraniane. La tensione tra le due parti è cresciuta, con entrambe le nazioni che si sono accusate di provocazioni e violazioni degli accordi. La situazione rimane instabile, e non è ancora chiaro come evolverà nei prossimi giorni.

Nel golfo Persico la situazione non è mai stata così vicina alla ripresa della guerra. Il bilancio dell’escalation del 4 maggio è pesante: almeno un mercantile sudcoreano in fiamme nello stretto di Hormuz, oltre a diverse strutture petrolifere bombardate negli Emirati Arabi Uniti e sei vedette rapide della cosiddetta “flotta zanzara” iraniana affondate da elicotteri da combattimento statunitensi. Non è poco, considerando che il cessate il fuoco è in vigore da circa un mese. A tutto questo possiamo aggiungere l’avvertimento lanciato da Donald Trump in serata, con gli ormai abituali toni apocalittici: l’Iran sarà “cancellato dalle mappe” se attaccherà le navi da guerra statunitensi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nello stretto di Hormuz si avvicina la ripresa di una guerra totale Notizie correlate Supernave «spia» nello Stretto di Hormuz. Così la Cina si avvicina al Golfo PersicoLo «spettatore» cinese sembra volersi avvicinare un po' di più al Golfo Persico, dove la guerra all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele sta... La guerra delle mine nello Stretto di Hormuz. Finti pescherecci e sommozzatori, gli iraniani si muovono come spettriRoma, 12 marzo 2026 - Il comando militare iraniano ha dichiarato mercoledì che il mondo deve prepararsi a un aumento del prezzo del petrolio fino a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli Usa scettici sulla proposta dell’Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz; Blocco contro blocco; Quanto è complicata la missione per trovare (e distruggere) le mine piazzate nello stretto di Hormuz; Medio Oriente, in fiamme una nave sudcoreana dopo un'esplosione nello Stretto di Hormuz- LIVEBLOG. Parla il capitano di una petroliera nello stretto di HormuzUna testimonianza di pochi minuti affidata a un video in cui il capitano di una nave ferma nello Stretto di Hormuz racconta la sua quotidianità a bordo. «Sono nel mio ufficio - dice prima di incammina ... video.corriere.it Anche l’elio è bloccato nello Stretto di Hormuz: guai per cliniche e industria avanzataGli effetti a cascata del conflitto in Medio Oriente. Con il Qatar fermo le alternative per l'approvvigionamento sono Stati Uniti e Russia ... avvenire.it Iran-Usa, riparte la guerra: braccio di ferro su Hormuz tra annunci e smentite x.com Hormuz e gli altri choke point. Nell'era dell'Ai vince ancora chi domina il mare. Ne parlo con Gian Enzo Duci, docente di Ship Management all’Università di Genova. Il podcast di Antonio Picasso https://open.spotify.com/episode/7eL0MmDHhkqcLsievAAELA - facebook.com facebook