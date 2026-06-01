Pusceddu vince | Dedicato a Brio

Valter Pusceddu ha vinto una corsa importante, dedicandola a un collega scomparso. In attività dal 1999, il fantino ha esordito sui cavalli in Piazza come ragazzino, su Razzo de Nulvi nel Leocorno. La vittoria si è svolta in un contesto di competizione tra fantini, con Pusceddu che ha superato gli avversari durante la gara. La vittoria è stata celebrata con un omaggio a un collega scomparso, sottolineando il legame personale e professionale tra i partecipanti.

Valter Pusceddu è un fantino che battaglia in Piazza e nei paliotti dal 1999, era un ragazzino quando debuttò su Razzo de Nulvi nel Leocorno. Ha colpito, pertanto, la sua commozione, dopo l’arrivo vittorioso a Legnano che ha regalato il 14esimo successo a Sant’Erasmo. Resterà poi nella storia l’abbraccio al cavallo Dubbio – i proprietari sono di Piancastagnaio – che ha veramente fatto un quinto giro strepitoso, regalandogli il successo. Che arriva a 45 anni suonati, a conferma- vedi la vittoria la sera prima di Alessio Migheli a Ferrara (intervista su www.lanazione.itsiena) – che i fantini di grande esperienza hanno ancora molto da raccontare a Siena e nel resto d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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