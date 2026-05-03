Un atleta ha vinto il premio Papà Cervi in occasione di una manifestazione a Praticello, dedicando la vittoria al fratello scomparso. Durante la gara, sono stati compiuti 16 giri del percorso e si sono osservate specifiche modalità di gestione della competizione. La vittoria ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico, con l’atleta che ha dedicato il risultato al fratello deceduto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul percorso o sulle modalità di partecipazione.

? Cosa scoprirai Come ha gestito Antonio Bonaldo il dolore per la perdita del fratello?. Quali dettagli hanno caratterizzato il percorso di 16 giri a Praticello?. Perché la gara è passata proprio davanti a Casa Cervi?. Cosa ha previsto l'organizzazione per garantire il ritorno del trofeo?.? In Breve 130 atleti hanno percorso 16 giri da 9,6 km a Praticello. Matteo Falchetti della Beltrami TSA Tre Colli si è classificato quarto. Andrea Benassi ha coordinato l'evento presso la Società Ciclistica Gattatico. Mostra fotografica e prodotti tipici hanno arricchito la festa a Gattatico. Antonio Bonaldo ha conquistato la cinquantesima edizione del Trofeo Papà Cervi a Praticello di Gattatico, dedicando il trionfo al fratello Kevin scomparso lo scorso settembre durante la Piccola Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonaldo vince il Papà Cervi: un trionfo dedicato al fratello

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