Pulizie di casa gratis ma in cambio devi farti filmare dall'Intelligenza Artificiale | come funziona l'app Shift
Una startup tedesca ha sviluppato Shift, un’app disponibile a New York che permette di ottenere pulizie gratuite in casa. In cambio, gli utenti devono consentire alla app di registrare le attività svolte durante le pulizie, utilizzando l’intelligenza artificiale. L’app funziona come piattaforma di scambio: i residenti ricevono servizi di pulizia senza costi, mentre la startup raccoglie dati visivi delle attività domestiche. Nessuna informazione su eventuali limitazioni o condizioni aggiuntive.
Una startup tedesca ha lanciato Shift, un'app che offre ai residenti di New York pulizie domestiche gratuite in cambio della possibilità di registrare ogni attività svolta durante le faccende. Le immagini raccolte vengono poi utilizzate per addestrare i robot domestici del futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
PULIZIE DI CASA QUOTIDIANE e CAMBIO STAGIONE | Clean With Me pt.5
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