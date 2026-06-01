Pulisic ha segnato di nuovo con la maglia della nazionale, dopo cinque mesi di digiuno, l’ultimo gol risaliva a dicembre 2025 con il Milan. La rete ha messo fine a un periodo difficile per l’attaccante, che aveva affrontato critiche e aspettative. La partita ha visto il giocatore scendere in campo con gli Stati Uniti, conquistando un risultato positivo e risollevando la sua forma. Nessuna altra informazione su dettagli o avversari coinvolti.

È bastato rivestire la maglia della nazionale per liberarsi del peso di una stagione storta. Christian Pulisic torna al gol con gli Stati Uniti, mettendo fine a un digiuno che durava da dicembre 2025, da quando segnava ancora con il Milan. Lo ha fatto nell’amichevole contro il Senegal a Charlotte, e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo mesi di critiche. La risposta ai critici. Le sue parole nel dopogara sono una stoccata diretta a chi lo aveva messo sul banco degli imputati: “Ho giocato davvero bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei goal. Quindi spero che ora la gente smetta di parlarne” Un Pulisic insofferente, che già alla vigilia aveva preferito non cercare alibi: “ Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi”, come riporta La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pulisic torna al gol dopo cinque mesi e zittisce i critici: “Sembra che a tutti importi solo dei gol”

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Temi più discussi: Buona notizia per il Milan, ma soprattutto per gli Usa: si è sbloccato Pulisic; Milan, guarda Pulisic! Si sblocca con gli USA: non segnava da 5 mesi; Stati Uniti-Senegal 3-2: Balogun firma il gol vittoria, Pulisic torna decisivo nell'amichevole; Cardinale ha deciso: Pulisic nuovo simbolo del Milan, ma c'è il tema rinnovo.

Christian #Pulisic torna al gol con gli USA Il numero 11 del #Milan è stato protagonista con la nazionale americana, ritrovando la rete e rispondendo sul campo alle critiche. Ora smettetela di parlarne. Un messaggio diretto che non è pas x.com

Pulisic, ritorno al gol dopo 6 mesi: Spero che ora la gente la smetta di parlare. E Pochettino sorrideGli USA possono stare sereni, Pulisic c'è. Il calciatore rossonero è stato autore di 45 minuti super nell'amichevole contro il Senegal. msn.com

Pulisic torna al goal dopo cinque mesi e attacca: Ho sempre giocato bene, ora state zittiLa risposta polemica di Pulisic alle critiche degli ultimi mesi nei suoi confronti. msn.com

L'unica certezza di [ Bianchin] Cardinale: niente più 'corto muso', il Milan giocherà offensivamente. Il numero uno di RedBird ha deciso: con Ibrahimovic, cercherà un allenatore offensivo. Niente più 3-5-2 – è molto probabile che vedremo i Rossoneri tornare al l reddit