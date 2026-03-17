Foligno Tomassini rientra dopo tre mesi e torna subito al gol

Dopo tre mesi di assenza, Simone Tomassini è tornato in campo e ha segnato subito un gol nel match contro il Follonica Gavorrano. La partita si è conclusa con la vittoria del Foligno, grazie anche all'apporto di Ettore Marchetti, uno dei giovani più promettenti della squadra. Entrambi sono entrati nel finale del match, contribuendo a cambiare l’esito della partita.

FOLIGNO - Il ritorno al successo è stato “regalato“ al Foligno da Ettore Marchetti (uno dei giovani più promettenti) e da Simone Tomassini, al rientro dopo una lunga assenza, subentrati entrambi nel finale della sfida contro il Follonica Gavorrano. Tre punti che oltre a spezzare il recente momento-no, potrebbero rappresentare la scintilla per ritrovare quelle certezze necessarie a chiudere il finale di stagione nel migliore dei modi. "Il merito della vittoria è della squadra – ha spiegato Tomassini nel dopo partita –. Ringrazio tutti perché il mio rientro è coinciso con un successo molto importante e con il mio ritorno a gol. Non sono ancora... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foligno, Tomassini rientra dopo tre mesi e torna subito al gol Articoli correlati Il Sassuolo torna a vincere dopo due mesi: Cremonese battuta grazie al gol di FaderaSassuolo - Cremonese 1-0 Marcatore: 3'pt Fadera Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5. Roma, colpo di scena: Bailey va via subito! Addio dopo 6 mesi, torna all’Aston VillaRoma, colpo di scena: Bailey va via subito! Addio dopo 6 mesi, torna all’Aston Villa Arsenal, Gabriel Jesus tra il rinnovo e l’addio: il Palmeiras...