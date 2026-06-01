Christian Pulisic ha segnato il suo primo gol nel 2026 durante l'amichevole tra USA e Senegal. La rete ha interrotto un lungo digiuno di marcature. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle cause del calo di forma al Milan. La partita si è conclusa con il giocatore che ha espresso soddisfazione per il rinnovato feeling con il gol. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali responsabilità o cause specifiche del calo di prestazioni.

La stagione del Milan è finita male per tutti: 10 punti nelle ultime 10 partite che hanno condannato i rossoneri al quinto posto. Senza il pass per la Champions League, Gerry Cardinale ha esonerato Massimiliano Allegri e fatto fuori tutto il vecchio organigramma del Milan. Chi ha fatto male è stato anche l'attacco del Diavolo: Pulisic, ad esempio, era partito alla grandissima segnando 8 gol nella prima parte di stagione in cui sembrava veramente infermabile. Le difficoltà in fase offensiva dei rossoneri non hanno certo aiutato e la difesa è calata molto nelle ultime partite. Inevitabilmente, il Diavolo ha perso punti preziosi che poi l'hanno condannato al quinto posto in campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pulisic si sblocca e si sfoga: chi ha la colpa del calo al Milan?

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