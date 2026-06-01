Christian Pulisic ha segnato e fornito un assist nella vittoria degli Stati Uniti contro il Senegal in una partita amichevole. Dopo il match, ha dichiarato di sperare che si finisca di parlare delle sue prestazioni al club di appartenenza. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2. Pulisic ha così rotto un digiuno di gol con la nazionale statunitense.

Christian Pulisic, attaccante del Milan e numero 10 degli USA, trascina la sua Nazionale nel 3-2 contro il Senegal. Gol, assist e dichiarazioni sul futuro in vista dei Mondiali e del rinnovo contrattuale. Al Bank of America Stadium di Charlotte, in North Carolina, la Nazionale degli Stati Uniti d'America guidata dal Commissario Tecnico argentino Mauricio Pochettino — profilo recentemente accostato alla panchina del Milan — ha superato per 3-2 il Senegal in un'amichevole cruciale per la preparazione alla rassegna iridata. L'incontro ha fornito indicazioni importanti sullo stato di forma dei singoli a pochissimi giorni dal debutto ufficiale nel torneo mondiale casalingo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic si sblocca con gli USA e sbotta: “Spero che ora la gente smetta di parlarne”

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La doppietta di Christian Pulisic ribalta il Torino e regala la vittoria al Milan

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