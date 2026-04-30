Nel 2026, il rendimento di Pulisic con il Milan è in calo e ancora non ha segnato. Tuttavia, i numeri indicano che le cause di questa fase difficile non sono esclusivamente attribuibili all'allenatore. La situazione del giocatore viene analizzata senza attribuire responsabilità dirette, anche se alcuni aspetti del suo rendimento restano sotto osservazione.

L'attacco del Milan continua a fare molta fatica, specialmente guardando i gol del propri attaccanti: Nkunku è fermo a quota 5, Füllkrug un gol, Gimenez zero, Leão 9 e Pulisic 8. Il portoghese non segna da inizio marzo contro la Cremonese, mentre lo statunitense non segna dalla fine del 2025 ed è ancora a secco nel 2026. Da marzo il Milan ha segnato solamente 7 gol, pochi per una squadra di prima fascia come lo sono i rossoneri, ma il focus è proprio sulle difficoltà del numero 11 rossonero. Come riportato da 'Sofascore' gli XG (gol attesi) in campionato di Pulisic sono fermi a quota 7.47 e il dato che fa ancora più impressione è quello sui tiri in porta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, calo di Pulisic, tutta colpa di Allegri? I numeri dicono ben altro

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